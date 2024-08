Em abril de 2024, o açaí esteve entre as melhores frutas do mundo, destacando esse alimento nativo do Brasil internacionalmente (leia mais sobre o assunto abaixo). Embora seja tipicamente brasileiro, o açaí ganhou popularidade mundial e apresenta versatilidade na culinária. Mas uma dúvida que pode surgir é acerca do seus benefícios: consumir açaí faz bem?

Pé de açaí no restaurante Saldosa (com 'l') Maloca, na ilha do Combu, a 15 minutos de barco do centro de Belém. FOTO: FELIPE RAU/ESTADÃO Foto: Felipe Rau/Estadão

Segundo o Estadão, em matéria publicada na editoria Bem-estar, estudos comprovam que o açaí é composto por minerais, vitaminas e outras propriedades que apresentam ação anti-inflamatória, mostrando um grande potencial benéfico para o organismo.

Em geral, o conjunto desses elementos podem ser capazes de auxiliar no tratamento de doenças psíquicas por atuarem no cérebro. No entanto, vale ressaltar que esse potencial é aproveitado com o consumo natural do açaí, sem corantes e outros conservantes.

É possível aproveitar a fruta na culinária mesmo com gosto mais acentuado em suas condições naturais, aproveitando também seus benefícios. Veja mais abaixo receitas com açaí.

Açaí entre as melhores frutas do mundo

Em abril de 2024, o TasteAtlas atualizou sua lista das melhores frutas do mundo considerando a votação popular. O açaí ocupou a vigésima posição com uma pontuação de 4,3 estrelas do total de 5, principalmente devido à sua popularidade, nuances de sabor e propriedades saudáveis. Relembre.

Receitas com açaí

Smoothie de açaí

O açaí é complementado por banana e pasta de amendoim entre os ingredientes, ganhando uma textura de milkshake. Consuma esse smoothie nos dias de calor para refrescar o paladar. Veja a receita completa aqui.

Smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim Foto: Werther Santana | Estadão

Tutano com pupunha e açaí

Para servir essa receita basta colocar em um prato a pupunha recheada com tutano, derramar uma colher de sopa do molho de açaí por cima e finalizar com a salada de espinafre e com a flor de sal. Veja a receita completa aqui.

Receita de tutano com pupunha e açaí ensinado por Daniel Redondo Foto: Roberto Seba|Estadão

Panna cotta de açaí

A combinação sugerida é a granola caseira e o sorvete de banana, que dão uma consistência crocante e ao mesmo tempo cremosa em cada garfada quando consumidos com a panna cotta de açaí. Veja a receita completa aqui.