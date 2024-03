Adulta escolhe prato infantil em hotel e levanta debate sobre normas de atendimento; entenda

Uma turista, chamada Vanessa, compartilhou uma história curiosa em seu TikTok, enquanto estava hospedada em um hotel no Japão.

Ela decidiu pedir uma opção do menu infantil por escolha própria, sabendo que esses pratos geralmente têm tamanhos menores e preços proporcionais. No entanto, ao receber o pedido, Vanessa foi surpreendida pela pergunta da atendente: “Onde está a criança?”.

Embora tenha explicado sua preferência pelo visual do prato e citado que ficaria satisfeita do mesmo jeito, esse episódio desencadeou um debate entre os usuários do aplicativo.

Alguns relataram que não veem problemas em um adulto pedir um prato infantil, enquanto outros compartilharam experiências parecidas com a de Vanessa, e há quem tenha citado até que essa atitude da atendente pode ser invasiva.