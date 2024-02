Festival do Japão em Minas: confira programação completa do evento

Neste fim de semana acontece em Belo Horizonte a 11ª edição do Festival do Japão em Minas. O evento contará com uma programação que traz uma imersão na diversidade da cultura japonesa.

Entre as atividades estarão oficinas de arte e origami, apresentações de música e danças típicas, exposição de ícones culturais do Japão e um campeonato de jan-ke-po. O festival também contará com um espaço somente para a cultura pop japonesa, com mangás, concurso de cosplay e uma competição de Anime Song Dance.

Neste ano, o evento terá mais espaço e o terceiro pavilhão do Expominas funcionará como praça de alimentação. Em outras edições, esse foi um ponto sensível na avaliação do público. Agora, a área de restaurantes foi ampliada e promete uma experiência mais prazerosa com comidas típicas do país asiático.

Para fechar, o festival terá o Miss Nikkey, concurso que elege a mais bela descendente de japoneses em Minas Gerais. Podem participar da competição mulheres de 15 a 30 anos. O anúncio da vencedora acontece na noite de sábado, 2, e a escolhida representará Minas na etapa nacional, no Miss Nikkey Brasil.

O evento ocorre entre os dias 1 e 3 de março, no Expominas, em Belo Horizonte - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira.