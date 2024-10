3 alimentos que podem ajudar na ação anti-inflamatória do organismo; veja receitas

Alimentos não funcionam como remédios, mas escolhas certas tornam uma alimentação saudável e equilibrada, podendo contribuir para o bem-estar principalmente quando aliada a hábitos saudáveis.

Segundo a matéria de Jillian Pretzel ao Estadão, na editoria Saúde, existem alimentos específicos que podem auxiliar no combate a inflamação do organismo pela composição rica e benéfica com nutrientes essenciais. Quer saber quais são eles?

1. Leguminosas

Lentilha, feijão e tofu são exemplos de leguminosas possuem antioxidantes, fibras, minerais e vitaminas que podem ajudar na redução da inflamação. Nesse caso, dá para aproveitar esse benefício contando com a flexibilidade culinária das leguminosas.

Lentilha com batata-doce

Lentilha, batata-doce, outros ingredientes e um molho especial são protagonistas dessa receita, que pode ser servida tanto para um almoço e jantar em família. Veja a receita completa aqui.

Deliciosa lentilha, servida com batata-doce Foto: Isadora Silveira

Veja também: Como fazer feijão

2. Vegetais

Incluir brócolis, rúcula e acelga em uma alimentação saudável deixa o prato colorido, mas também oferece benefícios à saúde. Os vegetais apresentam antioxidantes, por isso podem facilitar o combate a inflamação.

Salada de brócolis

Use maçã vermelha, amêndoas em lascas e brócolis ninja para criar essa salada, que acompanha um molho saboroso preparado com limão, ervas, iogurte natural, sal e pimenta. Veja a receita completa aqui.

Salada de brócolis Foto: Edvânia Soares/Divulgação

Veja também: Como cozinhar brócolis

3. Cúrcuma

O grupo das especiarias também conta com benefícios potentes. A cúrcuma é um dos destaques, associada com a redução da inflamação no organismo, e por isso vale incluir na alimentação, garantindo também sabor.

Arroz com cúrcuma

Com poucos ingredientes, incluindo a cúrcuma, que está entre os alimentos que podem reduzir a inflamação, essa receita é uma boa alternativa para o arroz do dia a dia. Durante a finalização, desligue quando o arroz estiver quase seco e pode servir. Veja a receita completa aqui.