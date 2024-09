Alimentos podem ser aliados contra a inflamação; confira quais se destacam em pesquisas

Alguns estudos sugerem que consumir uma variedade de alimentos fermentados, como iogurte, kimchi, chucrute e kombucha também pode ajudar a reduzir a inflamação.

Em um pequeno estudo, publicado em 2021, pesquisadores dividiram 36 adultos saudáveis em dois grupos: um que foi instruído a comer uma dieta rica em alimentos fermentados, enquanto o outro tinha uma dieta rica em fibras. No final do estudo, o grupo que comeu mais alimentos fermentados viu níveis consistentemente reduzidos de inflamação, enquanto o outro grupo viu resultados variados, dependendo do estado do microbioma intestinal no início do estudo.

Ainda assim, Wood ressalta que mais pesquisas são necessárias para saber se comer alimentos fermentados pode reduzir significativamente a inflamação. Apenas evite alimentos fermentados como certos iogurtes e kombuchas que contêm açúcares adicionados, orienta Spencer.

Ácidos graxos ômega-3

Estudos sugerem que os ácidos graxos ômega-3 também podem combater a inflamação. Wood diz que essas gorduras saudáveis podem ajudar a produzir moléculas chamadas resolvinas e protectinas, que “parecem reduzir os níveis de inflamação’, explica, “embora os pesquisadores ainda estejam investigando como”.

Alguns dos alimentos ricos em ácidos graxos ômega-3 são peixes gordurosos (salmão, arenque, cavala, atum), ovos, castanhas (principalmente nozes) e sementes (como linhaça e cânhamo). West Fox recomenda espalhar uma colher de sopa de manteiga de nozes em fatias de maçã ou polvilhar sementes de linhaça moídas em iogurte, aveia ou salada.

Café e chá

Café e chá são ricos em antioxidantes, então consumi-los com moderação pode ajudar a reduzir a inflamação, afirma Wood.

Em um estudo de 2015 com cerca de 1.700 adultos brancos mais velhos, descobriu-se que bebedores regulares de café tinham níveis mais baixos de certos marcadores inflamatórios do que aqueles que não bebiam café regularmente.

Só tome cuidado com a adição de açúcar, aconselha Olendzki.

Conclusão

Como vários nutrientes podem ajudar a reduzir a inflamação de diferentes maneiras, quem quer combatê-la deve se concentrar em consumir uma grande variedade de frutas, vegetais, fibras, ômega-3 e outros alimentos anti-inflamatórios, resume Wood. Ele recomenda comer pelo menos 30 alimentos diferentes por semana.

De fato, não existe um alimento ou produto mágico que acabe com a inflamação por si só, mas Spencer garante que há muitas opções de menu saudáveis e deliciosas que podem ajudar – e incentiva as pessoas a encontrarem as opções de que mais gostam. Há todo um universo de sabores além dos alimentos processados, acrescenta ele. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU