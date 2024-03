Alta histórica do cacau promete preços recordes para o chocolate nesta Páscoa

Apesar de a Páscoa já elevar o preço do chocolate pela procura, o valor dos produtos deve atingir um patamar nunca visto antes devido a subida exponencial do cacau, que atingiu seu maior preço em 40 anos.

Na última segunda-feira, 25, o preço do cacau chegou a US$ 9.660,00 na Bolsa de Nova Iorque, que serve de parâmetro para os valores praticados no Brasil. É mais que triplo do preço de um ano atrás e quase 50% acima da última alta recorde, estabelecida em julho de 1977.

“Neste momento, o mercado internacional do cacau está maluco. Custava menos de US$ 3 mil a tonelada e agora já passou dos US$ 8 mil”, diz Alê Costa, presidente e fundador da Cacau Show, ao Estadão.

Apesar da disparada do preço afetar as fábricas de chocolate e os consumidores finais, os produtores de cacau estão radiantes.

Ao Estadão, o produtor Adilson José Almeida, que possui fazenda em Jitaúna, no sul da Bahia, disse que “esse é o preço dos sonhos”. “Minha mãe conta que lá por 1977, era US$ 7 mil a tonelada. E que com 200 arrobas dava para comprar uma caminhonete nova!”, afirmou.

PUBLICIDADE

Os motivos para a alta do cacau são muitos. Entre 2022 e 2023 houve um novo foco de uma doença que devastou plantações de cacau - a monilíase do cacaueiro - atrapalhando a produção do fruto na América Latina.

Com isso, cresceu a dependência da matéria-prima vinda da África. No entanto, por lá os problemas envolvem mudanças climáticas, principalmente aquelas provocadas pelo El Niño.

Ainda não há números sobre o aumento do valor do chocolate no supermercado. Mas, esse aumento deve ser sentido em breve. Para saber mais sobre a alta do cacau e o aumento do preço do chocolate, leia a matéria de Matheus Mans, no Paladar.