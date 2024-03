Conheça o ovo de chocolate ao leite favorito dos especialistas

A Páscoa será comemorada no último fim de semana de março, e, com ela, chegam os ovos de chocolate ao leite que enchem as prateleiras dos mercados. Seja para presentear alguém ou saborear em casa, o teste do Paladar indica quais opções serão de qualidade.

Para isso, ocorreu uma degustação às cegas, promovida em conjunto com a colaboração de especialistas, que elegeram a Ferrero Collection como a marca que merecia o primeiro lugar desta classificação.

Inicialmente, o que agradou foi o bom derretimento na boca e a textura agradável, mas logo o sabor sobressaiu no paladar e ressaltou o cacau na composição e quantidade de açúcar equilibrada.

Apesar de a marca ter se tornado favorita entre as demais opções, a Lindt Lindor e a Baci Perugina ocuparam o segundo e terceiro lugares do ranking, respectivamente. Leia o conteúdo completo escrito por Luiza Wolf e Danielle Nagase.