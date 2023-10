Ana Maria Braga mostra item inusitado que guarda na cozinha de sua casa

Ana Maria Braga é uma das personalidades mais emblemáticas da televisão brasileira. Com seus memes e bordões famosos, ela comanda um dos programas mais populares da TV Globo. Seu sucesso se traduziu em investimentos imobiliários por todo o Brasil, incluindo uma mansão milionária que tem em São Paulo.

Segundo o Pure People, Ana Maria mostrou os detalhes da sua casa no programa da TV Globo, Caldeirão com Marcos Mion, e uma das áreas que despertou a curiosidade do público foi a cozinha da mansão. Cada canto da cozinha estava equipada com itens cuidadosamente selecionados, e o local é repleto de tradição e antiguidade em todos os detalhes.

Isso ocorre porque, em um cantinho próximo à bancada principal, Ana Maria Braga mantém uma balança antiga, remanescente das feiras de verduras do interior. Essa balança abriga dois ovos de avestruz, algo pouco comum em cozinhas por aí.

Receitas testadas e aprovadas

