Após testes, júri especializado elege a terceira melhor marca de creme de leite do mercado

Utilizado para fazer pratos salgados e sobremesas, o creme de leite é um ingrediente que pode ser obtido artesanalmente por meio do processo de repouso de uma porção de leite em um lugar arejado. O produto nada mais é do que a extração da gordura do líquido, mas é demorado e requer cuidados especiais.

A boa notícia é que, para quem preza por praticidade, a versão industrializada é a solução. Basta abrir a caixinha ou a lata e utilizar o conteúdo. Visto que existem várias marcas do mesmo ingrediente no mercado, com preços e qualidades diferentes, o Paladar reuniu especialistas para avaliar o sabor, a consistência e o aspecto visual dos principais selos à venda.

Foram recolhidas dez amostras que, degustadas às cegas, resultaram em um ranking e o terceiro lugar foi ocupado pela fabricante Jussara por oferecer um creme de leite de coloração clara, sabor neutro e uma consistência muito similar à versão fresca.

Receitas testadas e aprovadas

