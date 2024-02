Aprenda 3 pratos que levam cerveja na receita

A cerveja é uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros e está presente na maioria das festas, encontros e reuniões entre amigos e familiares. A bebida pode ser encontrada facilmente em supermercado, bares e restaurantes, tendo opções das mais diversas marcas para todos os gostos.

Para aqueles que são fãs de cerveja, há como incluí-la até mesmo em refeições e não como acompanhamento, mas como parte da receita.

A seguir, confira 3 sugestões de receitas com cerveja para reproduzir em casa:

Fondue de queijo com cerveja

O queijinho com cerveja é muito comum no Brasil, mas apenas quando acompanhados. E para quem curte os dois, o legal é juntá-los em uma receita só em um fondue delicioso. O prato fica extremamente harmônico com os queijos gouda, gruyère e emental com cerveja tripel. Veja a receita completa aqui.

Fondue de carne com cerveja

O fondue de carne é uma comida que harmoniza perfeitamente com cerveja, especialmente quando a receita é do sommelier Renê Aduan Jr., que usa dunkel com cubos de filé mignon. Veja a receita completa aqui.

Paleta bovina na cerveja

A cerveja harmoniza muito bem com carnes e nesta receita entra como parte do tempero, que, além de sabor, confere muita maciez à peça. Veja a receita completa aqui.