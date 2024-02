Aprenda a dessalgar o bacalhau em 4 passos

O guia completo sobre bacalhau, escrito por Luigi Di Fiore e complementado com as dicas do especialista Abner Almeida, inclui também instruções sobre como dessalgar esse peixe.

Isso será útil neste mês de fevereiro, quando o bacalhau se torna uma presença comum nas vendas.

O primeiro passo é a dessalga do peixe para remover o excesso de sal. Este passo é indispensável, já que o sabor acentuado do sal não é desejável ao consumir o bacalhau.

Durante esse processo, é crucial levar em conta o tamanho das postas de bacalhau, pois isso determinará o tempo necessário para a dessalga, variando entre 1 e 4 dias.

O peixe deve ser lavado em água corrente e então colocado em um recipiente com água gelada. “Troque a água a cada 4 horas, adicionando sempre água gelada”, recomenda o especialista. Leia o conteúdo completo.