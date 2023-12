Aprenda a fazer a farofa perfeita para o Natal

Estamos chegando perto do Natal 2023, uma das festas mais aguardadas do ano. Com isso, começam os preparativos para a ceia, e quando se fala de uma refeição natalina no Brasil, algo que não falta na mesa é a farofa. Seja com ou sem cebola, uvas passas, ou com diferentes tipos de farinha, independente da receita, a iguaria marca presença na festividade todos os anos.

E como é algo que já faz parte da tradição, dicas para elaborar farofas saborosas não se dispensam, certo? Uma delas, essencial para que todos os itens estejam bem misturados, é dar preferência a frigideiras largas e refogar muito bem os ingredientes antes de adicionar a farinha.

Outras duas dicas essenciais estão descritas em nosso caderno de receitas, onde também estão disponíveis dez sugestões de farofas diferenciadas para quem deseja variar o cardápio. Na matéria, você encontrará opções com figo e amêndoas, maçã com bacon, rapa de arroz, entre outras. Confira aqui.