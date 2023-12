Ceia de Natal: você não imagina como o peru virou tradição desta festividade

Em pouco mais de 20 dias entraremos em uma das datas mais conhecidas no Ocidente: o Natal. Comemorado no dia 25 de dezembro, o evento celebra o nascimento de Jesus Cristo no território que hoje corresponde à Cisjordânia, a figura na qual se centraliza e se sustenta a fé cristã. Mas, você sabia que a festividade já existia muito antes de Cristo?

A tradição dos antigos no Império Romano era celebrar o que se chamava de Saturnália, uma festa em homenagem ao deus Saturno, com fartura de comida e bebida - semelhante às quantidades exageradas de alimentos preparados para a ceia que conhecemos hoje, sem deixar de mencionar o alto consumo de álcool tanto na véspera quanto no próprio Natal.

Ao final do mês de dezembro, no hemisfério norte, também ocorre o solstício de inverno, ocasionando a noite mais longa do ano, e o fato era celebrado pelos antigos pagãos antes da convenção estabelecida há menos de vinte séculos.

A data oficial do evento foi imposta pela Igreja Católica no século IV, sob comando do Papa Júlio I, mas foi somente a partir do século XIX que o peru, a grande estrela da ceia, passou a fazer parte da tradição. Isso se deu através do processo de colonização das Américas, visto que a ave era originalmente criada e consumida por indígenas.

Segundo informações dispostas no artigo ‘História do peru de Natal’, elaborado pelo professor Carlos Roberto Antunes dos Santos, da UFPR, o animal fazia parte da dieta dos Astecas - região que hoje corresponde ao México - e passou a ser conhecido pelos colonos espanhóis, que levaram o alimento para a Europa, dando início ao processo de popularização da iguaria nos países ocidentais.

