Confira 5 dicas pra economizar nas festas de fim de ano

Com as festas de fim de ano chegando, os consumidores já ficam de olho os preços dos alimentos para garantir uma ceia deliciosa, sem abrir mão do sabor e da qualidade. Pensando nisso, o Paladar preparou algumas dicas para ajudar na escolha dos pratos:

Defina um orçamento: Estabeleça o valor que você pode gastar com os alimentos. Esse é o primeiro passo para controlar os custos e evitar despesas. Ceia colaborativa: Uma ótima ideia para reduzir os custos é definir um cardápio e fazer a divisão do que cada convidados pode levar. Ingredientes da estação: Opte por ingredientes típicos do verão para compor sua ceia, além de priorizar produtos nacionais e/ou que possam ser comprados a granel, como frutas secas, castanhas e nozes. Sobras da festa: Existe a possibilidade de sobrar comida após as festividades e o ideal é usar a criatividade para aproveitar esses alimentos, como por exemplo, fazer uma salada de bacalhau ou um sanduíche de perfil. Veja mais sugestões de receitas com sobras. Não deixe para a última hora: Fazer as compras com antecedência vai poupar você de filas longas e, também, evitar os ajustes de preços que podem ocorrer nas vésperas.

Para saber mais dicas e receitas para o Natal e Ano-novo, leia a matéria.

