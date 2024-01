Aprenda a fazer panqueca doce para o café da manhã

A panqueca é uma clássica receita norte-americana que sempre está presente nas produções cinematográficas. Apesar disso, há muitas especulações sobre a origem do prato e histórias de que ele tenha surgido na Antiga Grécia, onde era conhecido como “tagenias” e rapidamente teria se espalhado pela Europa.

Um pouco diferente do crepe, a panqueca é mais grossa e deve ficar mais tempo no fogo. Ela precisa ser frita de ambos os lados e pode ser servida enrolada ou aberta. A receita tradicional é servida com manteiga derretida, mas também pode levar mel, frutas e chocolate.

A panqueca é ideal para quem quer variar no café da manhã, podendo incluir os mais variados tipos de cobertura a cada dia da semana. Veja a receita completa aqui.