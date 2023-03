Tem dia que a gente simplesmente merece um café da manhã especial, não é mesmo? Pode ser alguma data comemorativa, um aniversário ou mesmo aquele sábado que finalmente chega pra darmos uma relaxada depois de uma semana estressante.

Mas nem sempre é fácil escolher o que comer no café da manhã num dia como esse. Claro que há diversas receitas que podemos preparar em um café da manhã especial, mas que tal apostar em uma pegada americana e bem simples?

Waffles e panquecas são, com certeza, boas opções para um desjejum mais feliz. Conversamos com Vagner Amador, chef do Meat Downtown Burguer, que compartilhou conosco receitinhas para uma refeição deliciosa.

Confira a seguir.

Panqueca com mel

Panqueca Foto: Rebecca Gigli Buonano

A panqueca com mel é nutritiva e a cara do café da manhã americano, mas conquista o paladar e o coração de muitos brasileiros também. Para quem ainda tem dúvida de como fazer panqueca americana, vale conferir a que o Vagner Amador ensina. Ela fica pronta em cinco minutos e, servida com mel e morango, é ideal para um dia de preguiça.

Continua após a publicidade

Waffle de red velvet

Waffle de red velvet servido com calda de morango e sorvete Foto: Rebecca Gigli Buonano

Aqui começamos a falar com aqueles que amam um bom docinho na primeira refeição do dia. Esse waffle com morango explora bem a combinação com a fruta. Servido com morangos cortados, sorvete e calda de morango, o waffle de red velvet é perfeito para quem procura um café reforçado, mas é também uma boa opção para outras refeições como sobremesa ou como lanche da tarde.

Waffle de chocolate

Waffle com sorvete e morango Foto: Rebecca Gigli Buonano

Ainda para quem ama waffle doce, vai ser difícil resistir ao delicioso waffle de chocolate com morangos. Essa receita agrada muito quem curte uma massa doce, servida com sorvete. Ideal para manhãs de calor.

Waffle de pão de queijo

Continua após a publicidade

Waffle de pão de queijo Foto: Rebecca Gigli Buonano

Dedicado aos fãs de salgado, o waffle de pão de queijo não poderia ficar fora dessa seleção. Feito com goma de tapioca, queijo parmesão e ovo, esse waffle não contém glúten e é perfeito para um café da manhã mais leve e nutritivo, podendo ser servido com uma deliciosa geleia ou queijo cremoso.