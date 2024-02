Arnold Schwarzenegger faz revelação surpreendente sobre a alimentação das netas

Nesta última terça-feira (30) foi ao ar um dos episódios do famoso programa estadunidense The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon. O entrevistado da vez foi o astro de Hollywood, fisiculturista e ex-governador do Estado da Califórnia (EUA) Arnold Schwarzenegger, que protagonizou um momento engraçado em frente à plateia.

Durante a entrevista, o ator abordou, entre outras coisas, sua rotina na fazenda da qual é dono, onde cuida de seus animais: “Eu os alimento todas as manhãs, é a minha rotina. Eu me levanto às 5h30 e, por uma hora, eu alimento os animais”.

Entrando em detalhes, ele explicou que dá aos bichos biscoitos de aveia, que são feitos de uma mistura de mel, banana e, claro, aveia. “Eles eram feitos para os cavalos, basicamente [...], mas eu percebi que os cachorros também amavam, e aí eu descobri que os porcos também amavam”, disse antes de revelar algo que arrancou risadas do público e do apresentador.

Com 76 anos de idade, Schwarzenegger tem duas netas, Lyla e Eloise - de três e um ano de idade, respectivamente -, e contou aos risos que elas comem o mesmo que os animais: “Quando Katherine [sua filha] chega com as minhas netas, elas também entram na fila [...] Iguais aos bichos. Dou um biscoito na boca delas, aí elas comem os biscoitos”.