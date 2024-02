Saiba até quando o McFish ficará disponível no McDonald’s

O retorno do McFish ao menu do McDonald’s gerou entusiasmo entre os amantes do sanduíche, mesmo não sendo um dos pratos principais da rede, devido à disponibilidade limitada.

Sobre a possibilidade de torná-lo um item fixo, o diretor de marketing da empresa, Sérgio Eleutério, explicou ao portal O Tempo que essa opção está sempre aberta, mas não de imediato.

Eleutério afirmou que a decisão futura será guiada pelas informações de vendas coletadas: “sempre existe a possibilidade, mas não será agora nessa entrada. Serão os dados que vão nos mostrar o caminho (...) O McFish está de volta enquanto durarem os estoques’'.

Ele destacou o sucesso dos mutirões e das compras antecipadas do sanduíche de peixe. Contudo, ainda não há estimativas sobre sua permanência definitiva no cardápio.