Galinhada no palito Foto: Reprodução | Instagram @belohorizonte.mg

A gastronomia mineira é marcada com diversidade e sabor na 44ª edição do Arraial de Belo Horizonte. O Belotour vem trabalhando a gastronomia por meio de quitutes dos bares do Marcado Central, criatividade de receitas por meio do Concurso Prato Junino, a Vila Gastronômica, espaço culinária de destaque na Praça da Estação e também promete oferecer iguarias juninas a preços populares.

Este ano, a festa começou na última sexta-feira (21), se estende para os dias 22, 23, 29 e 30, e vai até o primeiro final de semana de agosto (nos dias 5 e 6). Mais uma vez, o Arraial manterá a tradicional “Experiência Junina Completa”, com tudo que a tradição da festa de São João pede, mas com um toque mineiro. Confira a programação completa aqui.

“O Arraial de Belo Horizonte é um dos grandes eventos turísticos da capital mineira. Sendo assim, como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, trabalhamos o setor como um dos pontos principais do nosso festejo. Bares e restaurantes do Mercado Central, que tanto representam a cultura da nossa cidade, estarão presentes na festa, além das receitas vencedoras do Concurso Prato Junino. Os turistas e os moradores vão encontrar na Praça da Estação delícias variadas a preços populares, além dos grandes shows regionais e nacionais e o espetáculo das nossas quadrilhas”, comentou Gilberto Castro, presidente da Belotur, de acordo com o portal da prefeitura de Belo Horizonte.

A Vila Gastronômica também oferece mesas e cadeiras, música ambiente, áreas de brincadeira, iluminação e decoração especial.