Impossível pensar em festa de São João e não lembrar das comidas deliciosas que ficam espalhadas por aquelas mesas enormes. Seja na festa junina de escola, do bairro ou na casa dos amigos e familiares, é sempre muito difícil resistir aos pratos típicos de São João. Mas, se este ano você decidiu não apenas comer, mas também colocar a mão na massa e preparar alguns quitutes, vale muito a pena dar uma conferida nessas receitas fáceis. Dá pra montar uma bela mesa e chamar os amigos.

Canjica

Canjica com amendoim Foto: Instituto Gourmet

A nossa primeira opção da lista de receitas de São João é a canjica com amendoim e leite condensado, perfeita para deixar a mesa de comes e bebes mais gostosa. Esta versão do Instituto Gourmet rende 10 porções.

Quentão

Quentão com cítricos Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O frio bate e tanto a fogueira de São João quanto o quentão, receita típica de festa junina que é a cara da época, chegam para esquentar . Normalmente feito de cachaça ou vinho quente, esta receita conquista muita gente. Os fãs não podem perder esta versão de quentão da Heloisa Bacellar.

Pé-de-moleque

Pé de moleque feito com rapadura é opção certeira para fãs do doce Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

A chef Mariana Dias ensina a fazer o pé-de-moleque, tradicional doce junino indispensável em qualquer festa de São João. A receita fica pronta em uma hora e meia e leva apenas quatro ingredientes.

Paçoca de amendoim

Paçoca de amendoim Foto: Roberto Seba/Estadão

Se você não for muito fã das paçocas de mercado, pode preparar a sua paçoca em casa com esta receita da Mariana Dias, ensinada durante o 8° Paladar Cozinha do Brasil.

Maçã do amor

Aprenda a fazer a maçã do amor tradicional para sua festa junina usando apenas cinco ingredientes Foto: Alex Silva | Estadão

Maçã do amor é o equilíbrio perfeito entre a fruta e uma cobertura doce e linda, e ainda por cima, é uma receita deliciosa e fácil de fazer. Se você curte maçã do amor, vale muito a pena conferir a receita de maçã do amor do chef confeiteiro do Quincho, Rafael Aoki, que tem gostinho da calda de caramelo rígida.

Cachorro-quente

Cachorro-quente do The Dog Häus Foto: Carol Nuñes

Apesar de não ser uma receita junina tradicional, o cachorro-quente virou membro da festa junina e tem lugar garantido em qualquer arraiá. Sendo assim, compartilhamos aqui a receita do chef Rafael Shoel, do The Dog Häus, que é imperdível. Confira.

Pamonha

A pamonha é uma receita relativamente fácil - mas frequentemente é feita da maneira errada. Foto: Divulgação Aline Chermoula

Uma das receitas juninas mais queridas do Brasil também é presença garantida na festa junina. Esta versão é da chef Aline Chermoula e rende seis porções.

Pastel

Massa de pastel da chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto Foto: Alexandre Schneider

Essa é para rechear da forma que quiser e, com certeza, vai deixar sua festa ainda mais gostosa. Aprenda a fazer a massa de pastel da chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto.

Bolo de cenoura com calda de chocolate

Bolo de cenoura com calda de chocolate para lá de saboroso da chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar | Na Cozinha da Helô

Bolo de cenoura com cobertura de chocolate combina em tudo e quanto é lugar, inclusive na festa junina. Esse da chef Heloisa Bacellar é preparado no liquidificador e é bem prático de ser feito.

Cuscuz paulista

Cuscuz paulista Foto: Agência Galliah

Quem não quer degustar um delicioso cuscuz paulista na hora da festa junina? Além de ser feita com milho (ingrediente indispensável em qualquer festa de São João), a receita do chef Marcílio Araújo é servida com deliciosos camarões, tomate e pimentão.