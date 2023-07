Arraial de rua vai tomar conta de Florianópolis neste domingo; saiba mais

A Fanfarra da Ponte, projeto que une músicos e estudantes de sopro e percussão, anunciou o Fanfarraiá 2023, festival que une São João e Carnaval na rua, com blocos e bandas que tocam forró, marchinhas, xote, xaxado e baião.

De acordo com a página oficial do grupo no Instagram, a participação no evento é gratuita, mas os organizadores aceitam contribuições espontâneas para financiar atividades do Núcleo de Estudos da Fanfarra da Ponte, que forma novos musicistas, e doações de agasalhos, cobertores, produtos de higiene e alimentos não perecíveis para o Movimento da População de Rua em Santa Catarina.

Parte da renda arrecadada também será convertida para organizar apresentações em locais carentes da cidade. O evento é aberto ao público, e está marcado para este domingo (23), na Praça Tancredo Neves, Florianópolis, a partir das 13h, mas pode ser adiado em caso de chuva.

O evento também contará com comidas e bebidas típicas das festas de São João.