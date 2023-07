Veja como participar da Festa Julina do Interlar Aricanduva Foto: Freepik

Quem ama as festas temáticas de São João ainda pode continuar aproveitando a temática nas festas juninas. O Arraiá do Interlar Aricanduva, em São Paulo, conta com uma festa julina recheada de comida típica, cervejas artesanais, show gratuito e espaço kids.

A entrada e o estacionamento também são de graça e o evento acontece em dois períodos: de 20 a 23 e de 27 a 30 de julho, das 12h às 22h.

Para os que procuram outras atividades para fazer no Shopping Interlar Aricanduva, ele conta também com o Parque Mundo Encatado, Playcenter Family e Cinema.