Você sabia que o arroz é usado para fazer cerveja?

Cervejas artesanais se tornam únicas por sua capacidade de surpreender com ingredientes variados. Falando nesse tipo de composição, o arroz é usado para fazer cerveja, proporcionando um diferencial tanto na sensação na boca quanto no sabor da bebida.

O tempo em que bebidas com composição diferenciada eram associadas à baixa qualidade já passou. Hoje, deu ‘’match’' a combinação da indústria mais criativa e produções de qualidade no mercado, junto com consumidores que buscam bebidas mais leves e estão abertos a experimentar novas composições.

Esses dois fatores foram cruciais para alavancar cervejas produzidas com arroz, conforme menciona o portal Punch. Há alguns exemplos no mercado, principalmente de rótulos internacionais, que provam essa tendência.

Um deles é a Raida Japanese Lager, que mistura arroz branco com malte pilsner e um lúpulo japonês. Ela é vendida na Rouleur Brewing Co, localizada em Carlsbad (Califórnia). No geral, é uma bebida considerada leve e fácil de beber, combinando especialmente com pratos de peixes ou aves.

Um time de sommeliers foi convidado pelo Paladar para testar 13 cervejas puro malte mais vendidas no mercado. Eles consideraram características como cor, estabilidade de espuma, brilho, aroma e sabor entre os critérios de avaliação.

Ao final da degustação, a puro malte da Spaten ficou em primeiro lugar e conquistou o Selo Paladar pelo baixo amargor, boa estabilidade de espuma e equilíbrio no sabor. Confira detalhes de todas as marcas avaliadas aqui.

Jurados Guto Procopio, Edu Passarelli, Junior Bottuira, Julia Leme e Bia Amorim avaliam 13 marcas de cervejas disponiveis gondolas de supermercado. Foto: Daniel Teixeira; DANIEL TEIXEIRA

Em 1827, um médico publicou o ‘‘Opúsculo sobre a cerveza’', que buscava entender qual era a relação da saúde do organismo com a cerveja, pois na época existiam pessoas que utilizavam a bebida para tratamentos. O trabalho abordava principalmente a composição da bebida e seus efeitos. Conheça detalhes dessa história.

Assim como o arroz é usado para fazer cerveja, as frutas também podem compor a bebida. As conhecidas como cervejas frutadas são um sucesso em restaurantes e bares, apreciadas por seu sabor único que destaca a essência das frutas utilizadas em sua composição. Confira aqui estilos populares de cervejas frutadas.