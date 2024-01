As 3 melhores maioneses do mercado: critério de escolha dos especialistas é revelado

A maionese é indispensável quando se trata de hambúrguer e também faz muito sucesso com outros alimentos, como salada de batatas e sanduíches de todos os tipos. Sempre presente nas refeições cotidianas dos brasileiros, esse condimento pode ser adquirido pronto no mercado ou feito de forma artesanal em casa.

mesmo com a praticidade de já adquirir a maionese pronta, a opção caseira sempre será a melhor, pelo sabor e ingredientes usados no preparo.

Mas, para aqueles que não tem tempo de preparar uma versão mais natural do produto, O Paladar selecionou as melhores maioneses disponíveis nos supermercados que têm aquele gostinho “caseiro”.

Um time de jurados convidados avaliou oito marcas de maionese às cegas. Os produtos foram provados puros e também em bolachas cream cracker. O critério principal para a avaliação foi buscar por um sabor caseiro e nostálgico.

Após testarem todas as marcas, os especialistas definiram um top 3 com as melhores marcas, que apresentaram de alguma forma o sabor nostálgico que estavam procurando.

As melhores maioneses do mercado

Heinz Hemmer Hellmann’s

A Heinz foi a melhor maionese, segundo os especialistas. O produto apresentou sabor equilibrado, de acidez delicada, aroma adocicado, tempero na medida e textura firme. Alguns definiram a maionese como muito saborosa e de sabor próximo à versão caseira.

A Hemmer foi a segunda melhor e descrita como uma maionese de sabor ácido, um pouco adocicado, de untuosidade interessante, textura muito lisa e aroma forte.

Para fechar, a Hellmann’s ficou em terceiro e agradou os jurados no quesito sabor, definido como suave e equilibrado na acidez, apesar de estar distante da versão caseira. A textura foi avaliada como leve e agradável na boca.

