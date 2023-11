Saiba onde provar o sorvete libanês que virou sensação em SP

A sorveteria libanesa Bachir Ice Cream possui uma unidade em Moema (SP), que principalmente aos finais de semana atrai uma gama de clientes, chegando a formar uma fila na porta do estabelecimento. Isso porque, lá, o destaque é para as origens árabes, mas também ao sabor Ashta Bachir.

Nada mais é do que um sorvete de leite com flor de laranjeira e coberto com pistache, que fica visualmente lindo. É claro, para você que gosta, se torna muito apetitoso, e por R$ 20 (em uma tabela atualizada no site oficial do imóvel), você leva uma casquinha com uma bola recheada e o chantilly de cortesia.

Quer saber se realmente vale a pena a experiência? O Paladar testou a sobremesa e avaliou o ambiente, a casquinha do sorvete, o pistache e, sem dúvidas, quais as diferenças que podem ser sentidas na hora de saborear o doce. Para ler mais, clique aqui.

Receitas testadas e aprovadas

