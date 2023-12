As melhores cervejas europeias de acordo com ranking internacional

O site de avaliações gastronômicas TasteAtlas publicou mais um de seus rankings, desta vez voltado às 84 melhores cervejas produzidas no continente europeu.

Nesta edição, três países se destacaram por mais marcas entre as dez primeiras cervejas colocadas. São eles: Bélgica, com quatro cervejas; República Tcheca, com três cervejas; e Alemanha, com duas cervejas. A Inglaterra também aparece entre os destaques, mas com apenas uma cerveja.

É importante ressaltar que os rankings do TasteAtlas não possuem nenhuma ligação com o âmbito da gastronomia profissional. As listas são resultado de usuários amadores da plataforma que registram suas experiências com comidas e bebidas atribuindo notas de 0,5 a 5. Assim, o site coleta os dados fornecidos por internautas espalhados pelo mundo todo, calcula a média e divulga as notas finais.

Confira, abaixo, as dez primeiras cervejas colocadas:

10° Dubbel (Westmalle, Bélgica)

9° Helles (Munique, Alemanha)

8° Imperial Stout (Londres, Inglaterra)

7° Pilsner (Plzeň, República Tcheca)

6° Chodské pivo (Plzeň, República Tcheca)

5° Weissbier (Bavária, Alemanha)

4° Tripel (Bélgica)

3° České pivo (República Tcheca)

2° Lambic (Bruxelas, Bélgica)

1° Trappist Beer (Bélgica)

