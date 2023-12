Cerveja: você sabe quando a bebida chegou ao Brasil?

Ao lado da água e do café, a cerveja é uma das bebidas mais consumidas no mundo todo, e sua descoberta remonta a antiga Mesopotâmia, por meio do povo sumério, há milênios, passando a ser conhecida por outras etnias através dos egípcios e romanos.

Segundo dados de 2022 do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SINDICERV), o Brasil produz cerca de 15,4 bilhões de litros de cerveja anualmente, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos na escala global, e é claro que a bebida é amplamente consumida pelos brasileiros, fazendo parte de receitas culinárias e também coroando momentos de celebração e descontração.

Mas, já parou para pensar quando foi que a cerveja chegou em terras brasileiras? De acordo com as informações coletadas pelo portal A Gazeta, a bebida fermentada passou a circular no Brasil a partir da importação da Corte Portuguesa no período em que Portugal estava sob o comando da França de Napoleão. Sem possibilidades de importar vinho, o país tornou-se uma grande oportunidade para que a Inglaterra passasse a comercializar cerveja.

E o resultado não deu outro: hoje existem diversas marcas do produto em muitas versões para todos os paladares. Na dúvida de qual puro malte levar para casa? Especialistas convidados pelo Paladar podem te ajudar na avaliação disponível na matéria ‘Qual a melhor cerveja puro malte do mercado?’

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui.