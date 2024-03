Ator norte-americano posta cena emocionante de final do MasterChef Brasil

O MasterChef é um programa de culinária, mas que vira e mexe emociona os telespectadores pelas reações dos participantes, inclusive famosos, como o ator Will Smith.

O artista, famoso por produções de sucessos em Hollywood, compartilhou um vídeo do primeiro MasterChef Brasil em seu Instagram, onde tem mais 65 milhões de seguidores.

No vídeo postado, Elisa Fernandes, vencedora do MasterChef Brasil 1, aparece tentando abrir um pote de vidro. Após não conseguir, ela pede ao seu pai, que estava no mezanino, para abrir o recipiente. “Os pais fazem acontecer a todo momento”, diz a legenda na publicação. A cena encantou Will Smith, que tem três filhos: Jaden, Willow e Trey.

Elisa reagiu ao compartilhamento da cena pelo ator e mostrou a reação de seu pai, Sidney, ao ver o post. “Esse cara é superlegal! Assisti todos os filmes dele, sou fã dele”, disse o pai da chef.