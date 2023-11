MasterChef: conheça 5 restaurantes com pratos de ex-participantes do programa

Nove anos após a estreia da primeira edição do MasterChef Brasil, podemos cravar que este é o reality show de gastronomia de maior sucesso na história da TV brasileira. Muitos de seus participantes tornaram-se celebridades (alguns faturam até hoje com essa exposição) e outros passaram a se dedicar a uma carreira como chefs de cozinha.

Na cidade de Curitiba (PR), por exemplo, é possível encontrar nomes como Vitor Bourguignon e Eduardo Richard trabalhando na cozinha e circulando pelo salão de algumas casas. Se você é fã do programa e fica salivando em casa com os inúmeros pratos preparados pelos chefs, essa lista é o roteiro gastronômico certo para você.

Confira 5 restaurantes para comer pratos preparados por ex-MasterChef na cidade:

Lemí Bar

O Lemí, gastrobar inspirado na fusão de influências dos izakayas japoneses e dos bares de tapas espanhóis, conquistou o público de Curitiba com comida boa servida de maneira despretensiosa e criativa. Comandado pelo chef Eduardo Richard, semifinalista do MasterChef 2019, o estabelecimento traz variedades para todos os gostos. Entre os destaques do cardápio está o katsu sando, sanduíche japonês que vem conquistando o paladar de curitibanos e turistas. O Lemí está localizado na Rua Augusto Stellfeld, 811, Centro. Mais informações: @lemi.cwb

Eduardo Richard, semifinalista do Masterchef 2019 Foto: vitor richter

Kitsune

Para os amantes da cozinha oriental, o Kitsune, do ex-MasterChef André Pionteke, é a opção certa. O chef decidiu inovar e trazer um sabor diferenciado para os curitibanos. Com uma mistura de cozinha oriental, um pouco de influências indígenas e temperos da Mata Atlântica, o cardápio é extremamente variado. O Kitsune está localizado na Rua Celeste Santi, 358, Ahú. Mais informações: @kitsune.cwb

Ex-MasterChef André Pionteke Foto: Divulgação

Tequería

Com influências mexicanas e espanholas, a Tequería (uma brincadeira com a fusão de palavras) é o empreendimento comando por um ex-MasterChef mais novo de Curitiba. Willian Peters, finalista da edição 2018 do programa, criou um cardápio especial de tacos para paladares bem acentuados, necessariamente picantes e reconfortadores. A Tequería está localizada na Avenida Vicente Machado, 845. Mais informações: @tequeria.cwb

Willian Peters, finalista do MasterChef 2018. Foto: Divulgação

Boi and Beer

O Boi and Beer é um dos estabelecimentos do Vitor Bourguignon, campeão do Masterchef – A Revanche e participante da quarta temporada. Com uma proposta diferenciada, o local oferece carnes assadas na hora, petiscos, hambúrgueres, chopes e sobremesas, além de funcionar como um empório de temperos e molhos. O Boi and Beer conta com dois endereços na capital paranaense, na Rua Marcelino Champagnat, 779, Mercês, e na Rua Bom Jesus, 478, Cabral, ambos com horário de funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 23h, e aos domingos, das 9h às 17h. Mais informações: @boiandbeer

Vitor Bourguignon, campeão do MasterChef – A Revanche e participante da quarta temporada. Foto: Divulgação

Strô

Comandado também pelo chef Vitor Bourguignon, o Strô é o primeiro restaurante especializado em strogonoff de Curitiba. No cardápio, é possível encontrar 6 variações da iguaria, sendo dois tipos de carne vermelha, frango, mignon suíno, camarão e veggie, com variações de arroz integral ou branco e batata palha tradicional, de mandioquinha ou de batata doce. O Strô está localizado na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 572, Batel, com horário de funcionamento de segunda a sábado: das 11h30 às 15h e das 19h às 22h, e aos domingos, das 11h30 às 16h. Mais informações: @stro.go.noff

