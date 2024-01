Azeite brasileiro conquista 16ª posição entre os melhores do mundo

Uma marca brasileira conquistou uma ótima posição na lista de melhores azeites do mundo. O azeite Blend da Safra 2023, da Orfeu Azeites Especiais, ficou em 16º no EVOO World Ranking, que ranqueia os melhores produtos do globo.

A marca conseguiu a melhor pontuação entre os quase 30 produtores brasileiros citados na lista com mais de 551 azeites. Outros que se destacaram foram o Prosperato Premium Blend, que ficou em 32º lugar, e o Azeite Sabiá Blend de Terroir, que ficou em 40º.

De acordo com o portal Nossa, do UOL, o azeite Blend da Safra 2023, produzido na Fazenda Rainha, no sul de Minas Gerais, conquistou 22 prêmios em 2023, trazendo uma visibilidade importante para o Brasil, confira:

Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra NYIOOC 2023 Silver award Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra EVO IOOC 2023 Silver Medal Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra TERRAOLIVO 2023 Grand Prestige Gold Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra London IOOC 2023 Platinum Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra Athena IOOC 2023 Gold Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra Anatolia IOOC 2023 Gold Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra Olive Japan IOOC 2023 Silver Medal Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra Canada IOOC 2023 Platinum Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra Berlin OOC 2023 Gold Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra Masters of Olive Oil International Contest 2023 Silver Selection Good-Quality Standard Awards Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra AVPA Oleo 2023 Médaille Gourmet Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra The Scandinavian IOOC 2023 Gold Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra The Scandinavian IOOC 2023 Best In Class Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra The European IOOC 2023 Gold Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra The European IOOC 2023 Best In Class Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra Italy IOOA 2023 Silver Medal Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra The United States IOOC 2023 Gold Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra The Afro-Asian IOOC 2023 Gold Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra The Afro-Asian IOOC 2023 Best In Class Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra China IOOC 2023 Gold Olive Medium Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra Milan IOOA 2023 Miglior Olio del Brasile Café Fazenda Sertaozinho Ltda. Orfeu Blend da Safra Milan IOOA 2023 Platinum Tasting Cup

Como funciona o EVOO World Ranking?

O ranking mundial é uma classificação sem fins lucrativos, que busca promover azeites extra virgens mais premiados no mundo durante o ano. Ele se baseia nos concursos que são realizados às cegas por júris internacionais especializados.