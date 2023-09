12 marcas de azeites brasileiros aparecem em lista de melhores do mundo

Destaques em premiações ao redor do mundo com cada vez mais frequência, os azeites extravirgens brasileiros surpreendem em sabor e qualidade. Isso foi reiterado recentemente através do Flos Olei 2024.

Em sua 14ª edição, o maior guia de azeite extravirgem do mundo elencou as 500 melhores marcas do produto pertencentes a 56 países, e entre elas estão 12 brasileiras, que atingiram entre 83 e 95 pontos na avaliação dos especialistas, onde o valor mais alto é 100.

Veja quais produtoras nacionais entraram na lista:

Fazenda do Azeite Sabiá, de São Paulo, com 95 pontos;

Prosperato, do Rio Grande do Sul, com 95 pontos;

Verde Louro Azeites, do Rio Grande do Sul, com 93 pontos;

Lagar H, do Rio Grande do Sul, 91 pontos;

Capela de Santana, do Rio Grande do Sul, 88 pontos;

Capolivo Comércio de Azeite, do Rio Grande do Sul, 88 pontos;

Estância das Oliveiras, do Rio Grande do Sul, com 88 pontos;

Azeite Bem te Vi, do Rio Grande do Sul, com 85 pontos;

Fazenda Casa Marchio, do Rio Grande do Sul, 84 pontos;

Azeite Verolí, de Minas Gerais, com 83 pontos;

Orfeu Azeites Especiais, de São Paulo, com 83 pontos;

Al-Zait & Co., do Rio Grande do Sul, com 83 pontos.

A lista com a pontuação de todos os 56 países pode ser acessada no site oficial do Flos Olei, disponível aqui.

