Vídeo: entenda as diferenças entre os principais drinques de Natal

Com o fim do ano a poucas semanas de distância, as organizações para as celebrações estão a todo vapor. Itens como chester, panetone, peru, espumante e chocotone entram nas listas de supermercados, as casas ganham enfeites temáticos, os ambientes de trabalho promovem confraternizações, as cidades passam a ter iluminação especial... Tudo para essa que é uma das épocas mais esperadas do ano.

E é claro que o que não falta nesse período são as inúmeras trocas de receitas de sobremesas, acompanhamentos, refeição principal, e até as bebidas entram no jogo por meio de diversos coquetéis.

Nas celebrações, os drinques mais comuns são ponche, sangria e clericot, mas você sabe o que os torna diferentes? A especialista em vinhos e colunista do Le Vin Filosofia, Suzana Barelli, explica as origens das bebidas no vídeo acima. Confira.

Veja mais no Manual do espumante, elaborado por Chris Campos.