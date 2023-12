3 proseccos escolhidos por especialistas para o Natal e Ano-Novo

As festas de fim de ano estão chegando e uma bebida que pode faltar é o espumante. As opções da bebida variem e a escolha depende do gosto de cada um. Para aqueles que preferem algo mais leve, os proseccos são boas sugestões.

Geralmente com um toque floral, eles também apresentam um fundo frutado de maças e peras. Os especialistas Felipe Campos, professor da escola The Wine School; Rodrigo Lanari, dono da consultoria Winext; e Suzana Barelli, colunista de vinhos do Paladar, provaram alguns espumantes e indicam alguns proseccos, confira:

Villa Sandi Millesimato 2021 (Valdobbiadene, Itália)

Elaborado apenas com a uva glera, esse espumante passa quatro meses em contato com a levedura. Tem cor amarelo claro e muitas borbulhas. Nos aromas, traz notas intensas de maça verde. Corpo leve, fresco.

Bosco Di Gica Brut (Valdobbiadene, Itália)

Em Valdobbiadene, a Adami elabora este prosecco superiore com 95% de glera e 5% de chardonnay. De cor verdeal, com muita espuma, destaca-se pelas notas de frutas brancas e pelo toque floral. Bem elaborado, com corpo leve e com leve dulçor no final de boca.

Freixenet Italian Rosé (Vêneto, Itália)

Traz um blend das uvas glera e pinot noir, com uma coloração rosada. Tem borbulhas pequenas e notas mais delicadas de morangos e framboesas. Ele é Leve e equilibrado no paladar, apresentando notas de acidez e o dulçor.

Para saber mais opções de espumantes para as festas de fim de ano, leia a matéria completa.