Conheça 4 dos bares mais icônicos do mundo

Os bares mais icônicos do mundo têm uma longa história que remonta à Antiguidade, quando lugares onde as pessoas se reuniam para tomar cerveja, vinho e destilados - chamados de tabernas ou bodegas - já existiam.

Já no século XVIII, esses lugares passaram a levar o nome ‘bar’, que se originou do termo francês ‘barre’ (nome dado aos balcões que separam os clientes dos funcionários nos estabelecimentos). Independente da época, fato é que os bares têm uma grande importância, e alguns se destacam, entrando na lista dos mais icônicos do mundo, segundo a revista Punch. Conheça 4 deles a seguir.

Boadas

Localizado em Barcelona, na Espanha, próximo ao ponto turístico Las Rambas, o Boadas foi fundado em 1933 pelo cubano Miguel Boadas, e é o lugar onde se popularizou o clássico drinque Martini, que mistura vermute, gim e azeitonas. Atualmente, é comandado pelo bartender Simone Caperole, que também toca o bar Barcelona’s Sips.

El Floridita

Esse bar fica em Havana, Cuba, e é caracterizado pela Punch como “o bar mais icônico dos bares mais icônicos do mundo” por ser considerado o berço do coquetel Daiquiri, feito basicamente com rum, limão e açúcar.

Harry’s Bar

O Harry’s Bar fica em Veneza, na Itália, e funciona desde 1931. A casa localizada a poucos passos do histórico canal é icônica por servir Martinis e Bellinis em copos pequenos, e também foi cenário de artistas e escritores notórios, como Ernest Hemingway, por exemplo.

Napoleon House

O Napoleon House fica em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e é um dos bares mais antigos ainda existentes na região. A casa tem o Pimm’s Cup, um drinque autoral leve feito com suco de limão, ginger ale, pepino e frutas.