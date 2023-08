Descubra qual é a temperatura ideal do vinho

Uma coisa que os especialistas no mundo dos vinhos estão sempre falando é: qual a temperatura ideal para consumir a bebida. Como não estragar o aroma e características do vinho ao refrigerá-lo? Pensando nisso, o Paladar falou com um especialista e explicou melhor sobre como garantir a boa temperatura do vinho.

A Suzana Bareli, colunista de vinhos no Paladar, contou que é muito comum, para os iniciantes, que tenham uma certa dificuldade ao entender qual a melhor temperatura, afinal, ninguém sai medindo com um termômetro. Mas, com o tempo, acabam se acostumando e pegando o jeito para apreciar.

As bebidas com borbulhas, como por exemplo, o espumante, devem manter a temperatura de 4ºC a 6ºC, aproximadamente 30 minutos em um balde de gelo é o excelente para garantir que fique saboroso. O vinho branco e rosé pode estar com 7ºC, mas caso tenha passagem em madeira e seja mais encorpado, o ideal é que esteja com 10ºC. Já os vinhos tintos, são ideais de serem consumidos em uma temperatura a partir de 14ºC.

