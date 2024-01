BBB 24: quem é a participante que trabalha como confeiteira? Conheça Raqueli

Raqueli Cardozo -como prefere ser chamada- integrou o time ‘Pipoca’ representando a cidade de Jacupemba (ES) na participação do Big Brother Brasil 2024. A jovem de 22 anos atua como confeiteira enquanto aprimora seus estudos cursando Engenharia Mecânica na IFES.

O empreendimento de Raqueli apresentou crescimento desde quando ela e o noivo escolheram comercializar os doces na cidade em que moram. As entregas resultam em um feed no Instagram que mostra parte da variedade do cardápio.

De acordo com o portal da Revista PEGN, o ‘’Doces da Raqueli’' começou com vendas pelas ruas na época que a jovem ainda cursava os últimos anos do colégio, com o intuito de atender às necessidades financeiras da família.

Na última segunda-feira (8), Raqueli foi uma das escolhidas do ‘Puxadinho’ para fazer parte dessa edição de 2024 e definiu sua participação como uma das oportunidades para abrilhantar outros projetos pessoais.