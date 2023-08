Besouro Azul: rede de cinemas lança balde de pipoca especial com formato de escaravelho

Na última quinta-feira (17) os cinemas brasileiros abriram sessões para a estreia do mais novo filme da DC Comics, o Besouro Azul, cujo elenco conta com a atuação da artista brasileira Bruna Marquezine.

O longa narra a história do jovem mexicano Jaime Reyes (interpretado por Xolo Maridureña), que torna-se um super-herói após encontrar um objeto biotecnológico alienígena.

Pensando nos fãs do herói, nos Estados Unidos, a rede de cinemas Cinemark lançou um balde de pipoca personalizado que tem o formato do escaravelho que o personagem principal encontra no filme.

O produto está fazendo sucesso nas redes sociais. Entretanto, ainda não se sabe se existe alguma chance do balde especial ser lançado também no Brasil.