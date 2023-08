Veja o top 3 das comidas mais pedidas no Ifood pelos brasileiros

Descubra quais são as 3 comidas que o brasileiro mais pede em aplicativo Foto: DCStudio

Desde a pandemia, os pedidos por aplicativos de entrega - o famoso delivery - ficaram ainda mais populares. Mas já parou para pensar quais são as comidas mais solicitadas pelos aplicativos?

De acordo com a reportagem de Helena Gomes, do Paladar, a editoria entrou em contato com o iFood para descobrir o que o brasileiro mais gosta de pedir dentro do app. Confira o top três:

O primeiro lugar mostra o quanto os brasileiro amam um bom lanche, já que o pódio é do hambúrguer. No segundo lugar, os lanches ainda ganham espaço com os wraps. Em terceiro, mas não muito atrás, o famoso prato feito, com pratos que são compostos por carnes.

