Brasil Beer Cup 2024 traz novidades na nova edição; saiba data limite da inscrição

Uma cerveja gelada em um dia ensolarado é a marca oficial dos brasileiros. Mas, além de beber, o brasileiro também gosta de competir. Por isso mesmo que o festival Brasil Beer Cup 2024 é uma oportunidade para quem curte essa bebida. Além disso, a nova edição traz novidades que vão ampliar ainda mais o concurso.

De acordo com o Guia da Cerveja, uma das principais novidades do evento é que, pela primeira vez, haverá uma avaliação de sidra, hidromel e kombucha. A ideia é de trazer mais diversidade para as categorias analisadas pelo time de jurados. Além disso, uma nova categoria especial de Bebida do Ano para uma das categorias já existentes.

Como vai funciona?

As categorias de Sidra, hidromel e kombucha servão avaliadas por profissionais especializados em casa área. Outra novidade está presente nos painéis formados por especialistas quando o assunto é cerveja! Dessa forma, as avaliações serão precisas e detalhadas.

Segundo Amanda Reitenbach, diretora do Brasil Beer Cup, existem muitos profissionais habilitados em cervejas e em mais alguns produtos, dessa forma, poderão ser alocados e ter seus conhecimentos comprovados.

Outra novidade da nova edição é que haverá uma capacitação dedicada apenas no sensorial. Com o objetivo de garantir que os inscritos tenham um feedback preciso de seu trabalho. Podendo assim, aprimorar muito mais a sua matéria.

Por fim, a outra novidade é que mais dois estilos brasileiros foram inclusos: Chica Contemporânea e Manipueira Selvagem. Segundo Amanda essa é uma forma de levar essas possibilidades sensoriais ao mundo. “Através do painel de jurados”, explicou a diretora.

Até quando posso me inscrever?

A data limite para inscrição das cervejarias no Brasil Beer Cup 2024 é até quarta-feira (24). Vale ressaltar que o evento começa no dia 23 e segue até o dia 28. A premiação acontecerá no dia 27 de setembro. As inscrições são realizadas no site oficial do evento.

World Beer Cup 2024

DNT 06-02-2023 - SAO PAULO-SP / PALADAR OE / DEGUSTACAO CERVEJA - Jurados Guto Procopio, Edu Passarelli, Junior Bottuira, Julia Leme e Bia Amorim avaliam 13 marcas de cervejas disponiveis gondolas de supermercado no bar na R. Joaquim Tavora, 961 em Sao Paulo - FOTO - DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A World Beer Cup é um dos maiores eventos de cerveja no mundo. Neste ano, o Brasil destacou-se através de quatro representantes, dois dos quais receberam medalhas de ouro e dois, medalhas de prata.

Os vencedores foram St. Patrick’s Imperial Stout e St. Patrick’s Old Ale, ambas produzidas pela Brew Center Cervejas Especiais, que ganharam prata e ouro nas categorias British-Style Imperial Stout e Old Ale or Strong Ale, respectivamente.

A Goiabinha, da Suricato, que levou ouro na categoria Contemporary Gose; e a Mandacaru Atômico, da Caatinga Rocks, que conquistou prata na categoria Specialty Berliner-Style Weisse.