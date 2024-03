Brasil fica fora do ranking do TasteAtlas em melhores cafés do mundo; confira lista

O TasteAtlas divulgou recentemente um ranking com os melhores cafés do mundo e para a surpresa de muitos, o Brasil ficou de fora. No total, foram listados 38 cafés de vários países.

O vencedor foi o Café Expresso Cubano, definido pela plataforma como “um tipo único de café expresso pré-adoçado”. Essa bebida consiste em uma dose de café expresso adoçado com açúcar demerara durante o preparo.

Para prepará-lo é necessário ferver as torradas mais escuras com açúcar, o que resulta em uma espuma marrom clara na parte superior do café.

Em segundo lugar, aparece o Café do Sul da Índia, em que a bebida é preparada com um filtro especial e café moído. Para finalizar o pódio, o Expresso Freddo é o terceiro melhor - ele é um café grego simples que combina expresso e gelo.

No Brasil, o café moído também é muito popular e o famoso café coado é feito com o pó que traz todo um aroma especial. O Paladar testou os melhores cafés moídos do mercado recentemente, confira aqui. Além do teste do café moído, foram testadas as cápsulas de café mais vendidas do supermercado no Brasil, veja aqui.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.