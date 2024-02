A capital do país possui uma culinária diversa e restaurantes deliciosos, dignos de visita. Com opções de uma comida típica do cerrado até pizzas napoletanas, a Casa Baco, do chef Gil Guimarães, garante delícias do almoço ao jantar. Além disso, o restaurante Térreo, no B Hotel, também serve comidas deliciosas, do café da manhã ao jantar. Tudo isso, no Plano Piloto, o coração da cidade.

Confira, abaixo, pratos que você não pode deixar de provar na sua estadia em Brasília no feriadão e bom apetite!

Casa Baco

Do chef Gil Guimarães, a Casa Baco possui duas unidades em Brasília, uma no Shopping Casa Park e outra no complexo gastronômico Mané Mercado. A culinária do restaurante tem uma pegada brasileira, com foco no cerrado.

Arroz de território da Casa Baco Foto: Facundo Fotografia/Divulgaçã

O chef indica cinco pratos imperdíveis, entre eles, os pratos principais Ravioli a la crema de limão (R$75) - recheado com compota de cajuzinho do cerrado, baru e ricota de búfala ao creme de limão caipira - e o Arroz de território (R$122, disponível apenas no almoço) - uma espécie de mexido, “um prato que representa nossa terra”, com arroz vermelho orgânico com açafrão, linguiça e ovo caipira, carne de lata, pimenta de macaco e cogumelos.

Além disso, também sugere as pizzas napoletanas disponíveis somente no jantar, com destaque para a Burrata & Parma (R$109) - que leva burrata, presunto cru italiano, tomate da casa orgânico e raspas de limão siciliano - e a Margherita STG (R$89) - uma clássica pizza napoletana com com pomodoro, mozzarella de búfala, grana padano 16 meses de cura e basilico orgânico.

Para a sobremesa, Guimarães recomenda o Leite frito (R$31), um creme de leite empanado e frito, acompanhado de queijo do cerrado mineiro meia cura, doce de leite de ovelha e laranja confitada.

Onde

Endereços: Casa Park - Casa Park ST SGCV/SUL Lote 22 LOJA 105 - Park Sul | Mané Mercado - SRPN ST - Asa Norte

Instagram: @casa.baco

Térreo, no B Hotel

Localizado no lobby do B Hotel, na Asa Norte, o restaurante Térreo funciona todos os dias do café da manhã ao jantar.

O restaurante Térreo faz parte das três frentes gastronômicas do B Hotel, que inclui também o Bar 16 e o Lobby Bar. Todos assinados pelo chef Lênin Palhano, que foi convidado a desenvolver os novos cardápios do hotel. Para tanto, o chef buscou colocar sua essência no menu, que combina diferentes gastronomias e temperos do mundo, com foco na brasilidade, ingredientes nativos e produtos locais.

Para a entrada, a sugestão é a canjiquinha com costelinha, creme de milho e ovo perfeito (R$45). Como prato principal, a costelinha de porco com molho missô, acompanhada de palmito pupunha (R$140) é uma delícia, bem como o polvo na brasa com gremolata de pimenta de cheiro, tartare e purê de abóbora, molho dashi e arroz de quiabo com castanha de caju (R$195).

Rabanada com doce de leite do Térreo Foto: Thamiris Gomes/Divulgação

Por fim, as sobremesas também são imperdíveis, como o morango com saquê, manjericão, espuma de chocolate branco tostado e nuts de amêndoas e gergelim (R$45) e a rabanada com doce de leite, calda de fava tonka e sorvete de tapioca (R$40).

Onde

Endereço: SHN Q. 5 Bl J Lote L - Asa Norte

Instagram: @bhotelbrasilia