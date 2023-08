A hamburgueria Cabana Burger lançou nesta terça-feira (22 de agosto) um sabor de hambúrguer em parceria com o canal Podpah. Lançado simultaneamente à estreia do episódio número 38 do programa Rango Brabo, apresentado por Defante, o hambúrguer novo da casa foi elaborado ao vivo na transmissão oficial do programa, e conta com a mistura de três tipos diferentes de bacon para compor o sabor do novo lanche.

A idealização do hambúrguer ocorreu ao lado do youtuberLucas Inutilismo e do chef do Cabana Burger, Felipe Carmelo, que contribuíram com ideias para a montagem do Rango Burguer, como foi denominado o item.

A receita é composta pelo pão da casa, queijo cheddar, cebola caramelizada e três tipos de bacon para o preparo: em tiras, bacon crispy e maionese de bacon.

O Rango Burger está disponível nas lojas e no delivery, pelo valor de 42 reais.

