Café e tango mais antigo de Buenos Aires está em atividade há mais de 160 anos; conheça

O Café Tortoni é um dos estabelecimentos mais antigos de Buenos Aires e está no cenário gastronômico da cidade há 166 anos.

Localizado no bairro Montserrat, no centro histórico da capital argentina, o restaurante surgiu em 1858. O local foi inspirado em outro bar de mesmo nome, só que em Paris, que também continua em atividade.

A casa ganhou destaque entre as atrações turísticas de Buenos Aires devido a sua agenda cultural. No subsolo do Café funciona um teatro onde são realizados os tão famosos shows de tango argentino, e que atrai diariamente turistas.

As apresentações ocorrem todos os dias da semana, às 18h e às 20h de segunda a quinta-feira.`Às sextas, sábados e domingos contam com um espetáculo a mais, às 18h, 19h e 20h. O valor do ingresso é de aproximadamente R$ 90.

Para sabe mais sobre o Café Tortoni e seu cardápio com pratos típicos da Argentina, leia a matéria completa.