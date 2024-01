O bacalhau é um peixe que pode ser originado a partir de algumas variedades. Nem todo bacalhau que encontramos no mercado é do mesmo tipo – mas como podemos diferenciar os tipos de bacalhau e o que isso influencia nas receitas? Para sanar essa dúvida, Paladar conversou com o especialista Abner Almeida, da Caxamar Brasil.

Segundo Abner, os peixes comercializados como bacalhau legítimo são (ou pelo menos deveriam ser) das variações Gadus Morhua e Gadus Macrocephalus. Ambas variações do bacalhau apresentam características distintas nos preparos, e você deve se atentar a esses aspectos na hora de comprar.

O bacalhau Gadus Morhua produz as variações de bacalhau consideradas mais nobres, apresentando um perfil de sabor complexo e intenso, além de uma textura macia e que produz lascas quando se separa a carne após o cozimento com um garfo.

Já o bacalhau do tipo Gadus Macrocephalus tem uma textura mais desfiada após ser preparado, sendo também mais rígido e de sabor mais neutro. Apesar dessas diferenças, esse tipo ainda apresenta uma qualidade que permite a utilização nas receitas com esse peixe.

No entanto, o especialista relata que há peixes que são “tipo bacalhau”, das variedades Saithe, Zarbo, Ling, Cod e Polaca, de preço e qualidades mais baixas. A recomendação do especialista é se atentar para não comprar um peixe dessas variedades pensando que é um bacalhau legítimo.

PUBLICIDADE

Você pode conferir no link abaixo o guia completo do bacalhau feito pelo Paladar para saber tudo sobre esse peixe.