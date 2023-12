O Ano Novo está chegando e nada melhor do que começar a ceia com deliciosas entradas. Seja uma opção com peixe, pastinhas que vão muito bem com torradas ou alternativas mais sofisticadas com toque francês, as comidas que vêm antes do prato principal da ceia de Ano Novo também podem ser bem especiais. Confira três receitas de Ano Novo para fazer em casa:

Salada de bacalhau: a cara do Ano Novo, esta salada de bacalhau é feita com macarrão risoni e é opção refrescante, leve e deliciosa com o peixe tradicional da virada. Veja a receita completa. Trio de pastinhas: com tapenade de azeitona, homus de cenoura e pasta de berinjela defumada, esta entradinha agrada todos os gostos e traz uma explosão de sabores para comer antes da refeição principal. Veja a receita completa. Terrine de cabra: com abobrinha, damascos, nozes e muito queijo, o prato é servido frio e é uma ótima pedida para forrar o estômago com uma comida deliciosa e bem refrescante antes do grande prato da noite. Veja a receita completa.

Veja outras três receitas neste caderno de entradinhas, que inclui cilindro de queijo de cabra com frutas secas, ceviche de lichia e o clássico italiano caponata.