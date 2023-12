Todo mundo conhece os clássicos da ceia de Natal. É peru para cá, tender para lá, farofa, arroz, fios de ovos e muito mais. No entanto, o que comer enquanto se espera o prato principal? A gente separou cinco receitas que são deliciosas e a cara do Natal para você servir aos seus convidados. Confira!

Trio de pastinhas

Tapenade de azeitona, homus de cenoura e pasta de berinjela defumada Foto: Lígia Prestes/Divulgação

Para começar a noite com uma comida leve e que não atrapalhe em nada o tão esperado peru, apostar em pastinhas é a melhor opção. Trazemos um trio delas que inclui tapenade de azeitona, homus de cenoura e pasta de berinjela defumada. Eles vão super bem com torradinhas e são ótimos para forrar o estômago antes das estrelas da noite.

Confira a receita

Cilindro de queijo de cabra com frutas secas

Cilindro de queijo de cabra e frutas secas Foto: Dani Luci/Divulgação

Uma entradinha super diferente, o cilindro de queijo de cabra com frutas secas do Neka Gastronomia é uma ótima pedida para a ceia. Leve, refrescante e bem bonita, essa receita leva pistache, damasco e tâmaras, que são a cara do Natal! Fácil de fazer, vale muito a pena para surpreender toda a família antes do peru.

Confira a receita

Salada de macarrão com bacalhau

Salada de macarrão com bacalhau Foto: João Belezia/Divulgação

Bacalhau e Ano Novo são uma combinação sem erros, não é? Que tal apostar nessa delícia vinda diretamente do fundo do mar para inovar na hora da ceia? A leveza do macarrão risoni se une à leveza e ao sabor marcante do bacalhau em uma combinação refrescante para o fim de ano.

Confira a receita

Caponata

Caponata do Brodo Restaurante Foto: Amanda Sabadell

Essa caponata é ótima para quem adora pimentão, berinjela e abobrinha, que é o toque especial da receita do Marcelo Vaz, chef no Brodo Restaurante! Muito elegante, essa entradinha é ótima para o Natal. Inove na ceia sem perder muito tempo com essa versão fácil de fazer e super saborosa do clássico italiano!

Confira a receita

Ceviche de lichia

Ceviche de lichia Foto: Thales Hidequi

A receita de ceviche de lichia do Trinca Bar é assinada pela chef Daniela França do Cortês Assador e é super fácil de fazer! Delicioso e refrescante, é um prato diferente que substitui o tradicional peixe pela suculenta lichia. Se está buscando surpreender na ceia com um prato que vai embelezar ainda mais a mesa, essa é a aposta certa!

Confira a receita