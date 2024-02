A cerveja é praticamente um símbolo nacional, os brasileiros adoram tomar aquela famosa “gelada”. Seja para celebrar uma data especial, reunir os amigos no churrasco de final de semana ou torcer pelo seu time do coração, a cerveja é sempre bem-vinda.

Com isso, não é uma surpresa que a melhor cerveja do mundo seja brasileira. Na última edição do World Beer Awards, o Brasil conquistou o primeiro lugar na categoria Bitter, de cervejas com teor alcoólico acima de 5,5%. O selo Ashby, com a linha British Strong Ale, fabricado em Amparo, no interior de São Paulo, foi eleito o melhor segundo os jurados mundialmente reconhecidos.

Esse concurso conta com mais de 100 categorias de estilos de cerveja, pois, afinal, cerveja não é tudo igual! O cervejeiro e sócio da Croma Beer, Rodrigo Nogueira, ensina sobre os diferentes tipos de cerveja abaixo!

Principais diferenças

Além do sabor, o preparo também ajuda a classificar os tipos de cerveja. Devem ser levados em consideração tipos de leveduras, temperaturas de fermentação e nível de torra do malte, por exemplo.

Lager

Opção mais clara e leve, a Lager é bastante popular no Brasil com suas notas suaves de malte. Possui desde versões mais suaves e maltadas até as com sabores mais amargos.

Ale

A cerveja brasileira que ganhou o primeiro lugar no World Beer Awards se qualifica como pertencente a esse tipo da bebida. É uma opção de sabor mais complexo, podendo ser mais frutada, picante, amarga ou doce.

Sour

Com sabor ácido e azedo, as cervejas tipo Sour apresentam notas mais frutadas.

Stout/Porter

De sabor mais intenso de malte torrado, café e chocolate, são as cervejas mais escuras.

Chope

No caso do chope, tecnicamente, ele é uma cerveja comum, o que muda é “o método de serviço”, explica o cervejeiro. “O chope nada mais é que cerveja fresca e não pasteurizada, geralmente servida diretamente de barris em temperatura mais baixas. Cervejas engarrafadas ou enlatadas geralmente passam por processos de pasteurização, o que pode afetar o sabor e textura”, conclui Rodrigo Nogueira.

