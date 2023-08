Professor cria cerveja distinta feita com uma fruta típica da região de Cuiabá

Professor cria cerveja Foto: Josh Olalde/Unsplash

Doutor em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Admilson Costa da Cunha, além de professor no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), é o criador da cerveja de bocaiuva (também conhecida como macaúba ou coco-de-espinho), fruta típica da região de Cuiabá.

“O meu amor pela cerveja se deve a ligação que eu já tenho com a área de alimentos, pelo exercício da minha profissão. Ensinar as pessoas a fazerem uma boa cerveja ou qualquer outro alimento de qualidade é a minha profissão”, disse o professor.

De acordo com a Gazeta Digital, o desenvolvimento da bebida de sabor e aroma distinto contou com o auxílio de algumas de suas alunas da comunidade do Facão, em Cáceres, e do assentamento Roseli Nunes, em Mirassol D’Oeste. A cerveja é uma homenagem às mulheres camponesas do Pantanal mato-grossense.

