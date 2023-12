7 cervejas especiais frutadas para você provar neste verão

As cervejas especiais já são famosos no Brasil e um mercado amplo com muito espaço para cervejarias artesanais. Apesar da procura por este tipo da bebida, o que destaca uma cerveja especial é a criatividade por trás dos sabores e uma das tendências, que vai muito bem com o verão, são as cervejas frutadas.

A seguir, veja sete dicas do portal A Gazeta, para escolher a cerveja frutada perfeita para você:

1 - Frutaria (Morada Cia Etílica)

Como o nome já diz, essa cerveja traz uma mistura de frutas, com toques de caju, maracujá e maçã, além de uma pitada de sal marinho para intensificar os sabores. Tem baixo amargor, o que valoriza o conceito tropical da bebida.

2 - Colorado Kuyá (Cervejaria Colorado)

Essa Session IPA traz o maracujá com um aroma intenso da fruta combinado a um amargor médio para alto e corpo leve. Vai bem com saladas, queijo brie e pernil.

3 - Maniacs Belgian Wit (Maniacs Brewing Co)

O destaque dessa cerveja de trigo é o toque refrescante causado pela adição de casca de laranja. As leveduras belgas equilibram aromas frutados dessa bebida, que tem baixo amargor.

4 - Barbarella Fruitbier (Cerveja Barbarella)

A cerveja destaca a framboesa, equilibrando o dulçor e a acidez da fruta, com baixo toque de lúpulo, baixo amargor e coloração avermelhada. Combina com sobremesas, como pudim e chocolate branco.

5 - Hocus Pocus Orange Sunshine (Cervejaria Hocus Pocus)

Uma cerveja leve, com aroma marcante da adição de laranja e uma refrescância que vem da fruta e dos lúpulos de toques cítricos. Tem baixo amargor e vai bem com salmão, saladas e queijos suaves.

6 - IPA Manga (Way Beer)

Lançada a pouco tempo, essa cerveja valoriza o sabor da fruta com forte presença de lúpulos americanos. Apresenta um toque tropical, sendo ideal para os dias mais quentes.

7 - Linha Sour Me Not (Way Beer)

A cervejaria tem uma linha dedicada a produções que valorizam os sabores mais azedos, em que a acidez ativa as papilas gustativas. Leva morango, Maracujá Goiaba, Limão, entre outras frutas. Combina com aperitivos mais gordurosos.