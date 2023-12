De onde é a cerveja mais antiga do mundo?

Fruto da descoberta de técnicas de preparação de malte e de fermentação, a cerveja é uma das bebidas mais populares do mundo, e sua origem vem do povo sumério, que ficava ao sul da antiga Mesopotâmia - região que hoje corresponde aos territórios do Kuwait e do Iraque.

Amplamente consumida pela humanidade, a cerveja se popularizou e se adaptou aos diversos públicos, estabelecendo tradições em datas comemorativas, festividades e momentos de descontração. E quando se fala na tradição da iguaria, não tem como deixar de lado a cervejaria mais antiga do mundo.

Localizada na Alemanha, a Weihenstephan produziu uma de suas primeiras cervejas em 1040, datando quase mil anos, segundo informações do portal A Gazeta. Há, no entanto, registros ainda mais antigos de produção, datando do ano 768, tratando-se dos monges do monastério de Weihenstephan, antes da cervejaria ser fundada.

Agora, quando se fala de produção nacional, o Brasil é o terceiro maior fabricante do mundo, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SINDICERV), produzindo cerca de 15,4 bilhões de litros anualmente, dispostos em latas e garrafas de diversas marcas. Descubra quais delas oferecem maior qualidade ao consumidor através do Teste do Paladar.

